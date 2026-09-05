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Окупанти знищили торговельний центр "Епіцентр" у Миколаєві

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Будівельний гіпермаркет "Епіцентр" було знищено в Миколаєві внаслідок російської атаки, повідомили у компанії.

"Майже добу ми боролися за наш торговельний центр у Миколаєві. 10 наших хлопців, працівників компанії, власними руками загасили чотири пожежі підряд. Підіймалися на дах. Заходили всередину охопленої вогнем будівлі. Перекривали пошкоджені труби. Рятували техніку. Ховалися від "шахедів" – і знову поверталися до вогню. Вони майже врятували торговельний центр. Майже. Але росіяни були націлені його знищити. Шість влучань. Протягом однієї доби. В один торговельний центр", – повідомили в компанії у Facebook.

В цьому торговельному центрі працювали 520 людей, серед них – ті, кого компанія перевела зі зруйнованих об’єктів у Херсоні, Запоріжжі, Одесі.

"Вони вже одного разу втратили своє місце роботи. Починали все спочатку і знаходили нову опору тут, у Миколаєві. Тепер вони втратили її знову. Але цю історію ми хочемо розповісти не лише через біль. Ми хочемо розповісти її через гордість за наших людей. Те, що вони зробили, – неймовірно. Вони боролися до останнього. Вірили до останнього. Не здавалися до останнього. Коли почалася атака, вони сховали в укриттях увесь персонал і відвідувачів. Дочекалися, поки небезпека мине, – і пішли рятувати будівлю, яку вважають своїм другим домом", – повідомили у компанії.

Як повідомлялось, у 2025 році "Епіцентр" вперше втратив логістичні площі з початку війни: тоді було знищено склад площею 18 тис. кв. м, де зберігався товар майже на 3 млрд грн. Також з початку війни російські атаки знищили та пошкодили біля 1 млн кв.м. торговельних площ.

#атака_рф #миколаїв #епіцентр
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