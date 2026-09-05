Будівля СБУ була атакована одним із двох реактивних "Шахедів", які летіли з Донеччини, – Бескрестнов

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що будівля Служби безпеки України у п'ятницю була атакована російським реактивним дроном "Герань-4", який летів з окупованих районів Донецької області та був відстежений, і таким чином спростував поширювану в мережі недостовірну інформацію, що атака була інсценована невеликим безпілотником.

"Усі системи фіксували маршрут польоту цього реактивного "Шахеда" з Донецького напрямку до Києва на висоті понад 7 кілометрів. Тобто ми розуміємо, хто запускав БПЛА і звідки. Ми вже дослідили уламки та встановили, що вони належать до "Герань-4", включаючи більшість елементів. Тобто ми розуміємо, що саме і в якій конфігурації до нас прилетіло", – написав Бескрестнов у Facebook в суботу.

Він також повідомив, що окупанти запустили з тимчасово окупованої території два реактивні дрони, які летіли в парі. "Під час цієї спецоперації проти СБУ два реактивні БПЛА летіли до Києва у парі. Долетів один", – проінформував Бескрестнов.

Днем раніше, коли було завдано удар, він також заявляв, що атака дрона на будівлю СБУ була спеціально спланованою операцією ворога. "Моя особиста думка: "Шахед" керувався, та наводився онлайн через радіоретранслятор МЕШ з доступом в Інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік (до 5 км) на короткий період під час атаки. Такий ретранслятор має розмір, що дорівнює половині шкільного рюкзака. Інших "Шахедів" у цей час у повітрі не було. Тому управління за ланцюжком з рф не можливо", – писав Бескрестнов у Facebook в п’ятницю.

Як повідомлялося, вдень у п’ятницю було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на вул. Володимирська у Києві навпроти Софійського собору. Дрон, за словами президента України Володимира Зеленського, "був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі". В результаті атаки ворога постраждали щонайменше 15 осіб, а також пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення – Будинок Консисторії на території Національного заповідника "Софія Київська".

Пізніше Зеленський повідомив про підготовку активних дій у відповідь на російські удари та заявив, що Україна вже визначилася з географією відповіді на російські атаки. "Час буде обрано так, щоб був результат", – сказав він.