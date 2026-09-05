Локальне перемир'я набуло чинності для ремонту ЛЕП на ЗАЕС – МАГАТЕ

Чергове, сьоме локальне перемир’я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ, набуло чинності після тривалої перерви для забезпечення ремонту лінії електропередачі (ЛЕП) та відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.

"Зараз на станції закінчуються запаси дизельного палива, і протягом кількох днів їй загрожує повне відключення електропостачання, якщо не буде відновлено зовнішнє електропостачання або не вдасться доставити додаткові запаси палива на об’єкт, розташований у зоні активних бойових дій", – йдеться у повідомленні МАГАТЕ у суботу у соцмережі X.

Згідно із ним, у рамках тимчасового перемир’я українські технічні фахівці розпочнуть ремонт лінії пізніше у суботу після розмінування території, зазначив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі та додав, що обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ в інтересах ядерної безпеки та захисту.

Агентство нагадало, що через військові дії на північному березі річки Дніпро 20 серпня станція втратила з’єднання з єдиною лінією електропередачі, що залишилася, – 330 кВт лінією "Фероплавна-1". Відтоді Запорізька АЕС покладається на аварійні дизель-генератори для охолодження своїх шести реакторів та басейнів вичерпаного палива.