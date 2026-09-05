ЗСУ виконують завдання з оборони України згідно з планом, припинення вогню не може бути одностороннім – Генштаб

Збройні сили України продовжують виконувати визначені завдання з оборони України згідно з планом, а одностороннє припинення вогню неможливе через небезпеку для життя і здоров’я військовослужбовців, повідомили агентству "Інтерфакс-Украіна" у Головному управлінні комунікацій ЗСУ в суботу.

"Режим припинення вогню" не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров’я наших військовослужбовців. Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі", – сказав співрозмовник агентства.

Раніше ЗМІ та блогери з посиланням на співрозмовників у силовому блоці повідомили, що українські підрозділи нібито отримали розпорядження про дотримання режиму тиші з 5 до 8 вересня на землі, і в повітрі, і на морі. Агентство "Інтерфакс-Україна" не мало офіційного підтвердження щодо отримання підрозділами Сил оборони такого наказу.