Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ЗСУ виконують завдання з оборони України згідно з планом, припинення вогню не може бути одностороннім – Генштаб

1 хв читати
Додати як джерело
ЗСУ виконують завдання з оборони України згідно з планом, припинення вогню не може бути одностороннім – Генштаб
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Збройні сили України продовжують виконувати визначені завдання з оборони України згідно з планом, а одностороннє припинення вогню неможливе через небезпеку для життя і здоров’я військовослужбовців, повідомили агентству "Інтерфакс-Украіна" у Головному управлінні комунікацій ЗСУ в суботу.

"Режим припинення вогню" не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров’я наших військовослужбовців. Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі", – сказав співрозмовник агентства.

Раніше ЗМІ та блогери з посиланням на співрозмовників у силовому блоці повідомили, що українські підрозділи нібито отримали розпорядження про дотримання режиму тиші з 5 до 8 вересня на землі, і в повітрі, і на морі. Агентство "Інтерфакс-Україна" не мало офіційного підтвердження щодо отримання підрозділами Сил оборони такого наказу.

#зсу #припинення_вогню #тиша #спростування
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві, є постраждалі

Зеленський: російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві, є постраждалі

Російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вул. Володимирській у Києві навпроти Софійського собору, є постраждалі, …

Читати