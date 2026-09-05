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Уражено РЛС, комплекс РЕБ та ретранслятор MESH-мереж противника – Генштаб ЗСУ

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Підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника в Брянській області РФ, а також на тимчасово окупованій території Луганської області протягом п’ятниці, 4 вересня, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в суботу.

"У Картушині Брянської області рф уражено радіолокаційну станцію противника. В тій же області, в районі Погара уражено комплекс радіоелектронної боротьби, а у Злинці – ретранслятор MESH-мереж російського агресора. Також у Сокологірську Луганської області уражено ремонтну базу підрозділу окупантів", – йдеться в повідомленні.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

В Генштабі також повідомили, що робота по ключових військових цілях противника триває та анонсували нові удари.

#генштаб_зсу #рлс #цілі #ураження #реб
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