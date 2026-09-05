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Події

П'ять приватних будинків пошкоджені зранку російськими атаками в Київській області

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Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про пошкодження п’яти приватних будинків у трьох районах Київської області внаслідок російських атак вранці в суботу, 5 вересня.

"Сьогодні зранку ворожі атаки на Київщину продовжилися. У Фастівському районі пошкоджено два приватні будинки. У Обухівському – два. Ще один приватний будинок ворог пошкодив у Бориспільському районі. На місцях працюють усі необхідні служби. Ліквідовуємо наслідки атак, фіксуємо пошкодження та допомагаємо людям", – написав Ткаченко в Телеграм.

За його словами, протягом минулої доби 4 вересня ворог також атакував Київську область ударними безпілотниками, внаслідок чого зафіксовано пошкодження у п’яти районах. Загалом пошкоджено 28 об’єктів: складські приміщення, заклади освіти, приватні будинки, багатоповерхівки, транспортні засоби, обладнання АЗС та адміністративне приміщення. У Бориспільському районі постраждали дві жінки, вони отримали необхідну медичну допомогу в лікарні і надалі лікуватимуться амбулаторно.

#атака_рф #київська_область
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