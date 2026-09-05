У Кам'янському оголосили день жалоби за загиблими під час нічної атаки

День жалоби оголосили в місті Кам’янське Дніпропетровської області в суботу за загиблими внаслідок нічного удару російських окупантів по промисловому підприємству в місті, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Внаслідок нічної російської атаки по промисловому підприємству загинули четверо людей. Щирі співчуття родинам усіх загиблих. Пораненим – якнайшвидшого одужання", – написав Лукашук в Телеграм.

За його словами, Дніпропетровська обласна рада передбачила матеріальну допомогу сім’ям цивільних, які загинули внаслідок російських атак. За відповідною програмою можна отримати одноразову виплату в розмірі 300 тис. грн на родину.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували промислове підприємство в Кам’янському, внаслідок удару загинули четверо людей, ще п’ятеро постраждали.