Київська Namelaka на Васильківській зачинена через спалах сальмонельозу, вся команда на карантині

Київський заклад кондитерських виробів Namelaka тимчасово зачинив одну з двох кав’ярень – на вул. Васильківській – через спалах сальмонельозу.

Як повідомляється на сторінці закладу в Instagram, 29 серпня один із працівників пішов на лікарняний із симптомами харчового отруєння, а 1 вересня ще чотири члени команди повідомили про погане самопочуття. того ж дня заклад звернувся до Печерської санітарно-епідеміологічної служби та отримав інструкції щодо подальшої роботи.

Зранку 2 вересня лабораторія провела дослідження команди, поверхонь і зразків продукції. До вечора того ж дня кількість працівників зі схожими симптомами зросла до 27 осіб, при цьому звернень від гостей на той момент не надходило.

У закладі зазначають, що ще до отримання результатів аналізів роботу кав’ярні повністю зупинили, уночі 2 вересня спеціалізована служба продезінфікувала приміщення, виробництво, технологічні зони та зал, а зранку 3 вересня проведено повний клінінг і утилізовано всю продукцію. Доступ до приміщення обмежили, а команду відправили на карантин і ізолювали від команди іншого закладу мережі.

Увечері 4 вересня отримано результати аналізів перших 10 працівників, у двох із яких виявили сальмонелу. Джерело потрапляння збудника наразі не встановлено. Результати аналізу води показали відсутність порушень, дослідження інших зразків тривають.

Наразі закладу відомо про трьох гостей із симптомами кишкової інфекції, з однією з яких підтримується зв’язок та покриваються витрати на лікування. Заклад також закликав інших гостей у разі появи симптомів звертатися за номером 0678463333.

У Namelaka наголошують, що регулярно проходять обов’язкові медогляди, дотримуються санітарних норм, щомісяця здійснюють лабораторні дослідження виробничих зон, дезінсекцію та дератизацію, а також мають сертифікати якості на кожну поставку.

"Нам дуже прикро і боляче стикнутися з такою ситуацією, але ми зробимо все можливе, щоб виявити та ліквідувати причину та допомогти усім, хто постраждав", – додали автори допису.

Заклад Namelaka на Подолі продовжує працювати у звичному режимі, оскільки випадків захворювання серед його команди не зафіксовано, однак там також провели додаткові перевірки продуктів, виробництва та персоналу.

Перше кафе-кондитерська відкрилося на Подолі у 2021 році, Namelaka на Васильківській площею 600 м кв відчинилась у березні 2026 року.