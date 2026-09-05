Окупанти за добу 25 разів обстріляли міста і села Донецької області, поранені 7 мирних жителів

Семеро жителів міст Дружківка та Краматорськ Донецької області отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в суботу вранці.

"Краматорський район. У Слов’янську пошкоджено 6 приватних будинків. У Краматорську поранено людину, пошкоджено 13 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, бізнес-центр і 6 автомобілів. У Новознаменівці Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок; в Очеретиному пошкоджено крамницю. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено господарчу споруду; в Іверському пошкоджено сільгосппідприємство. У Дружківці поранено 6 людей, пошкоджено приватний будинок", – написав Філашкін в Телеграм.

Про постраждалих та руйнування в інших районах не повідомляється.

За його словами, всього за добу російські окупанти 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту за цей час було евакуйовано 972 людини, у тому числі 155 дітей.

В Національній поліції уточнили, що протягом 4 вересня поліція зафіксувала 1 тис 40 ворожих атак по лінії фронту та житловому сектору області. Руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів, з них 20 житлових будинків.

"По Дружківці росіяни вдарили двома бомбами "КАБ-250" і FPV-дронами – поранили шістьох цивільних осіб. Краматорськ пережив 13 ударів, з них чотири бомбових. Є поранений. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", – повідомляється в телеграм-каналві відомства.

У четвер, 3 вересня, окупанти 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області, поранені п’ятеро мирних жителів. В середу, 2 вересня, ворог обстріляв населені пункти області 37 разів, поранені шестеро цивільних. 1 вересня з боку росіян було 44 обстріли, загинув один, поранені дев’ять мирних жителів Донецької області.

З лінії фронту 3 вересня евакуйовано 783 людини, у тому числі 79 дітей, 2 вересня 800 людей, у тому числі 66 дітей, 1 вересня 1847 людей, у тому числі 63 дитини.