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Лісові пожежі охопили 86 га в Харківській області – ДСНС

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Лісові пожежі охопили 86 га в Харківській області – ДСНС
Фото: ДСНС Харківщини

Рятувальники ДСНС станом на ранок суботи, 5 вересня, спільно з працівниками лісових господарств локалізували 8 лісових пожеж на території Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.

"Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 86 га. Найбільші осередки пожеж зафіксовані на території Ізюмського та Петрівського лісництв. Поблизу села Іванівка горять два осередки площею близько 20 га кожен, ще один осередок площею 23 га – біля села Рудневе", – повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

За інформацією відомства, загрози поширення вогню на верхні яруси дерев наразі немає. Триває ліквідація пожеж.

#харківська_область #лісові_пожежі
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