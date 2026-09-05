Підрозділи Міноборони протягом серпня розмінували 999 га звільнених територій

Майже 1 тис. га звільнених територій розміновано силами Міністерства оборони України протягом минулого місяця, повідомляється в телеграм-каналі Сил оборони півдня в суботу.

"999 га звільнених територій у серпні розмінували підрозділи Міноборони", – йдеться в повідомленні.

Обстежено та очищено, зокрема, 106,8 га сільськогосподарських угідь, 27,15 км автомобільних доріг, 40,7 км залізниць. Виявлено та знищено 304 вибухонебезпечні предмети, тоді як з початку повномасштабного вторгнення – 483002.

Як повідомлялося, оператори протимінної діяльності в серпні загалом розмінували понад 3,5 тис. га земель сільськогосподарського призначення в межах бюджетної програми "Гуманітарне розмінування", виконавши п’ять угод та отримавши за роботу 251,2 млн грн при середній вартості 70,5 тис. грн за гектар. Як повідомило Міністерство економіки та довкілля України, наразі тривають роботи за 42 договорами на ділянках площею близько 8,63 тис. га, тоді як загалом вже виконано 105 договорів, що дозволило повернути у використання майже 20 тис. га сільгоспземель загальною вартістю 1,217 млрд грн. Бюджетна програма "Гуманітарне розмінування" фінансується за рахунок інструменту фінансової підтримки від ЄС Ukraine Facility.

12 серпня НАТО оприлюднило запит України до EADRCC про міжнародну допомогу для усунення наслідків воєнних дій, що зачепили цивільне населення, зокрема про допомогу в гуманітарному розмінуванні. Українська влада наголошує на важливості "негайного реагування та реалізації комплексних гуманітарних заходів з розмінування". Документ містить перелік, у якому вказано предмети оснащення, які використовують сапери, як-от костюми для знешкодження вибухових пристроїв, тактичні балістичні окуляри й навушники, магнітометри, вибухові машини, портативні ендоскопи та інше обладнання. Загалом у списку 19 позицій.