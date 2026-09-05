Сили безпілотних систем уразили за добу 2066 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 2066 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням, серед уражених цілей: 421 одиниця особового складу, з яких 203 – ліквідовано; 46 точок вильоту БпЛА; 12 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв’язку; 139 одиниць автомобільної техніки; 10 артилерійських систем; 343 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера"; три одиниці флоту.

"З початку вересня (01-04.09) підрозділами угруповання СБС уражено 8 124 цілей противника, з них 1 583 – особового складу противника", – повідомили СБС.