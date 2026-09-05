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На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинули 4 людини, ще 6 постраждали

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На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинули 4 людини, ще 6 постраждали
Фото: ДСНС

Унаслідок російських атак на Дніпропетровщині загинули четверо людей, ще шестеро постраждали, зокрема п'ятеро – у Кам'янському районі та одна людина на Нікопольщині, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У Кам'янському районі російські війська атакували промислове підприємство. Внаслідок удару загинули четверо людей, ще п'ятеро постраждали.

"На Нікопольщині травмовано 62-річного чоловіка. Пошкоджено приватні оселі та багатоквартирний будинок. Під ударами також були Синельниківський і Павлоградський райони – пошкоджено підприємство", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком суботи.

#постраждалі #дніпропетровська #атака
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