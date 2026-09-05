ППО України збила 128 зі 167 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання на 23 локаціях

Сили оборони України у ніч на суботу знешкодили 128 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання на 23 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 5 вересня (з 18:00 4 вересня) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Ростовської та Воронезької областей рф, а також 167 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.