Евакуйована з Херсона до Миколаєва жінка померла від поранень після атаки дрона – МВА

Херсонка, яка зазнала тяжких поранень під час атаки російського дрона на маршрутне таксі в Центральному районі міста, померла в лікарні Миколаєва, куди її евакуювали після надання первинної допомоги.

"76-річна херсонка отримала вибухову та важку черепно-мозкову травми, а також проникаюче поранення голови. Після надання первинної допомоги в Херсоні її евакуювали до лікарні в Миколаєві", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається в дописі МВА, попри всі зусилля лікарів, отримані поранення виявилися несумісними з життям. Жінка померла ввечері 4 вересня.

Джерело: https://t.me/yaroslavshanko/6555