Російська атака знищила склад із товарами для дому Philips в Україні

Російська атака у середу знищила склад із товарами для дому під торговою маркою Philips та завдала значних руйнувань складській інфраструктурі логістичного партнера компанії в Україні.

Про це йдеться в офіційній заяві "Версуні Україна" – імпортера техніки для дому під ТМ Philips в Україні, поширеній у Facebook.

У компанії зазначили, що внаслідок атаки ніхто зі співробітників "Версуні Україна" та її логістичного партнера не постраждав.

"Найголовніше – ніхто зі співробітників нашого логістичного партнера та "Версуні Україна" не постраждав. Ми щиро вдячні рятувальникам за їхню оперативну реакцію та професійну роботу. Ми також вдячні нашим колегам і логістичним партнерам за витримку, професіоналізм і відданість своїй справі", – наголосили в компанії.

Наразі компанія оцінює наслідки атаки та опрацьовує рішення, які мають забезпечити безперервність бізнес-процесів і виконання зобов'язань перед клієнтами та партнерами.

"Ми продовжуємо працювати для України, відновлювати постачання та робити все можливе, щоб наші товари знову були доступні українським споживачам", – зазначили у "Версуні Україна".

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1YsUJcjnGe/?mibextid=wwXIfr