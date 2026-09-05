Мінфін США перекрив турецькому Golden Global Bank доступ до світової системи через зв'язки з КВІР

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти турецької фінансової установи Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi (Golden Global Bank) та двох її дочірніх компаній через сприяння фінансовим операціям іранського режиму, зокрема Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Як повідомляється на сайті Мінфіну США, санкції запроваджено в межах операції "Економічний ізгой", спрямованої на перекриття фінансових каналів, які використовує Іран для отримання доходів, обходу санкцій та фінансування тероризму.

За даними відомства, Golden Global Bank сприяв проведенню транзакцій на десятки мільйонів доларів для IRGC-QF, а також забезпечував іранському режиму доступ до кореспондентських банківських послуг, що дозволяло переміщувати кошти на міжнародному рівні.

"Фінансові установи продовжують дізнаватися на власному досвіді, що ми серйозно налаштовані щодо операції "Економічний ізгой". Хоча ми сподіваємося, що більше жоден банк не буде піддаватися санкціям, зрештою це залежить від того, наскільки швидко міжнародне співтовариство схаменеться і припинить підтримку злочинного іранського режиму", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Санкції запроваджено відповідно до указу президента США №13902, спрямованого проти певних секторів економіки Ірану, зокрема його фінансового сектору.

Golden Global Bank, за інформацією Мінфіну США, був створений для сприяння мережі рахбарів Ірану в переказі нафтових доходів із Китаю до Туреччини, де вони могли конвертуватися в готівку та золото. Банк також надавав кореспондентські банківські послуги іранським фінансовим установам та проводив транзакції через рахунки, контрольовані IRGC-QF і його проксі.

Джерело: https://home.treasury.gov/news/press-releases/treasury-severs-iranian-regime-s-financial-lifelines-turkiye/