Чотири людини травмовані внаслідок обстрілів РФ Сумщини за добу – поліція

Четверо людей дістали травм унаслідок обстрілів російськими військами 18 населених пунктів Сумської області за минулу добу, повідомляє пресслужба Національної поліції України в Телеграм.

За даними поліції, війська РФ здійснили 24 обстріли населених пунктів області. На місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції.

"У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу травми отримав 61-річний чоловік та 88-річна жінка. Внаслідок наїзду велосипедом на вибуховий предмет (скид з ворожого дрона) поранення отримав 58-річний чоловік", – зазначається в повідомленні, поширеному в Телеграм.

Окрім того, у Юнаківській громаді внаслідок вибуху невідомого предмета поранення отримав 50-річний чоловік.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/75927