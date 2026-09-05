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Чотири людини травмовані внаслідок обстрілів РФ Сумщини за добу – поліція

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Четверо людей дістали травм унаслідок обстрілів російськими військами 18 населених пунктів Сумської області за минулу добу, повідомляє пресслужба Національної поліції України в Телеграм.

За даними поліції, війська РФ здійснили 24 обстріли населених пунктів області. На місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції.

"У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу травми отримав 61-річний чоловік та 88-річна жінка. Внаслідок наїзду велосипедом на вибуховий предмет (скид з ворожого дрона) поранення отримав 58-річний чоловік", – зазначається в повідомленні, поширеному в Телеграм.

Окрім того, у Юнаківській громаді внаслідок вибуху невідомого предмета поранення отримав 50-річний чоловік.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/75927

#сумська #постраждалі #атаки
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