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Кількість постраждалих через ворожий удар по торговельному центру в Миколаєві сягнула двох – ДСНС

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Наслідки ворожої атаки по торговельному центрі у Миколаєві
Наслідки ворожої атаки по торговельному центрі у Миколаєві | Фото: https://t.me/dsns_telegram/73777

Внаслідок неодноразових атак російських військ безпілотниками на торговельний центр у Миколаєві в п'ятницю та в ніч проти суботи постраждали двоє людей, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"4 вересня та в ніч проти 5 вересня російські війська неодноразово атакували безпілотниками один із торговельних центрів міста", – йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих – 72-річний чоловік та 17-річна дівчина.

Як зазначається у відомстві, через влучань було пошкоджено торговельні зали та виникли пожежі.

Рятувальники працювали в умовах постійної загрози повторних ударів. Через небезпеку особовий склад неодноразово відводили на безпечну відстань. Щойно ситуація дозволяла, рятувальники поверталися до ліквідації наслідків атаки.

"Це знову був об'єкт цивільної інфраструктури – місце, куди ще вчора приходили звичайні люди", – наголосили у ДСНС.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CtNqt2uM3/?mibextid=wwXIfr

#постраждалі #атака #миколаївська
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