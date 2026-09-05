Словаччина засудила удар РФ по СБУ в Києві та викликає посла Росії для пояснень

Словаччина засудила російський удар дроном по будівлі Служби безпеки України в Києві, розташованій неподалік від консульського відділу словацького посольства, та доручила викликати російського посла.

"Ми рішуче засуджуємо сьогоднішній російський напад за допомогою реактивного дрона на будівлю Служби безпеки України, яка розташована неподалік від консульського відділу Словацького посольства в Києві", – заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляється на сторінці МЗС країни у Facebook.

За його словами, з міркувань безпеки будівля консульського відділу використовується в обмеженому режимі, і на момент атаки там нікого не було.

"Ми закликаємо Росію утриматися від дій, які можуть загрожувати життю та безпеці невинних цивільних осіб", – зазначив Бланар.

Водночас глава словацького МЗС закликав обидві сторони уникати подальшої ескалації, яка посилює напругу та не сприяє мирному врегулюванню конфлікту.

"Я дав вказівку викликати російського посла в Словаччині", – заявив Бланар.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на вул. Володимирська у Києві навпроти Софійського собору. Дрон, за словами президента України Володимира Зеленського, "був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі".

В результаті атаки ворога постраждали щонайменше 15 осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1YftFbpxXM/?mibextid=wwXIfr