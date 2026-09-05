Окупанти за добу втратили 1260 осіб та 409 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1260 окупантів, три танки, 65 артсистем, одну бронемашину, 1898 БПЛА, а також 409 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ зранку у суботу у Facebook.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.26 склали особового складу – близько 1 495 050 (+1 260) осіб, танків – 12 328 (+3) од, бойових броньованих машин – 25 273 (+1) од, артилерійських систем – 49 227 (+65) од, РСЗВ – 2 093 (+5) од, засоби ППО – 1 604 (+0) од, літаків – 441 (+0) од, гелікоптерів – 355 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 502 (+13) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 499 809 (+1 989) од, крилаті ракети – 5 070 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 144 043 (+401) од, спеціальна техніка – 4 644 (+8) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/199qv7Xmxv/