Російська атака на Кам'янське забрала життя чотирьох людей, ще п'ятеро постраждали – ОВА

Внаслідок російської атаки на Кам'янське Дніпропетровської області загинули четверо людей, ще п'ятеро дістали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Троє постраждалих у лікарні. Серед них – 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу", – написав Ганжа в Телеграм -каналі вранці в суботу.

Як повідомлялося, раніше очільник ОВА зазначав, що російські війська атакували промислове підприємство в Кам'янському Дніпропетровської області.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31842