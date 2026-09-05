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Події

Російська атака на Кам'янське забрала життя чотирьох людей, ще п'ятеро постраждали – ОВА

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Внаслідок російської атаки на Кам'янське Дніпропетровської області загинули четверо людей, ще п'ятеро дістали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Троє постраждалих у лікарні. Серед них – 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу", – написав Ганжа в Телеграм -каналі вранці в суботу.

Як повідомлялося, раніше очільник ОВА зазначав, що російські війська атакували промислове підприємство в Кам'янському Дніпропетровської області.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31842

#постраждалі #дніпропетровська #атака
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