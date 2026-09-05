Генеральна Асамблея ООН ухвалила африканську пропозицію щодо нової карти світу

Африканська пропозиція щодо нової карти світу, на якій відображено справжні розміри країн у порівнянні одна з одною, отримала підтримку Генеральної Асамблеї ООН.

"У п'ятницю Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила африканську пропозицію щодо нової карти світу, на якій показано справжні розміри країн у порівнянні одна з одною", – йдеться на сторінці Центру новин ООН у соціальній мережі X.

"За" проголосували 164 країни, проти – лише США, а утрималися Україна, Естонія, Грузія, Литва, Молдова та Сербія.

Джерело: https://x.com/un_news_centre/status/2095906311279919569?s=46