Країни NB8 працюватимуть над додатковою підтримкою енергетики України напередодні зими – Шмигаль

Країни Північної Європи та Балтії працюватимуть над залученням додаткової фінансової, матеріальної та технічної підтримки для української енергетики напередодні зими, повідомив перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Для нас також важливо, щоб допомога відповідала реальним потребам України та працювала на довгострокову стійкість, децентралізацію та подальшу інтеграцію нашої енергосистеми до європейського ринку", – написав Шмигаль у соціальній мережі X.

За його словами, відповідну спільну заяву ухвалили міністри енергетики Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції за підсумками зустрічі країн NB8 у Таллінні.

Шмигаль зазначив, що лише у 2026 році країни NB8 передбачили щонайменше EUR918 млн підтримки для забезпечення України енергоресурсами, захисту та відновлення енергетичної інфраструктури.

"Україна за роки війни накопичила значний практичний досвід підтримання та відновлення енергопостачання під час фізичних і кібератак. Готові ділитися цим досвідом із партнерами", – наголосив він.

Джерело: https://x.com/denys_shmyhal/status/2095926193593729398?s=46