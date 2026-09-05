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Stellantis Україна повідомила про серйозні пошкодження центрального складу запчастин у Києві через удар БпЛА

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Центральний склад запасних частин Stellantis Україна в Києві серйозно постраждав унаслідок прямого влучання російського ударного безпілотника, повідомила пресслужба автомобільного бренду Citroën у Facebook.

"На щастя, жодна людина не постраждала – всі співробітники складу в безпеці", – йдеться у повідомленні, поширеному у п'ятницю.

Наразі компанія працює над відновленням операційної діяльності складу та логістичних процесів, що визначено її ключовим пріоритетом.

"Команда Stellantis Україна докладає всіх необхідних зусиль, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу та забезпечити стабільне постачання запасних частин до дилерської мережі в Україні та безперервний процес обслуговування клієнтів", – зазначається в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19Lpezdun9/?mibextid=wwXIfr

#склад #автозапчастини #атака
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