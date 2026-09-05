У Кремлі песимістично оцінюють перспективи угоди після візиту Віткоффа і Кушнера до Москви – ЗМІ

Перспективи досягнення домовленостей щодо припинення війни РФ проти України під час візиту до Москви спецпосланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера в Кремлі оцінюють вкрай песимістично, повідомляє Bloomberg.

"За словами людей, близьких до Кремля, очікування від візиту вкрай низькі. Попередні поїздки Віткоффа і Кушнера до Росії не принесли прогресу, і немає підстав вважати, що цього разу вони привезуть прийнятні пропозиції, зазначили вони", – йдеться в повідомленні.

За словами джерел, очільник Кремля Володимир Путін готовий припинити війну лише на умовах Росії. Вони також зазначили, що російські вимоги стають жорсткішими, оскільки Москва вважає, що має військову перевагу.

Водночас Москва, за оцінками співрозмовників Bloomberg, не демонструє готовності до суттєвих поступок. Зокрема, Путін не відмовився від вимоги щодо передачі Росії решти Донецької області в межах потенційної мирної угоди. Україна цю вимогу неодноразово відкидала.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-04/us-envoys-to-make-new-ukraine-peace-push-with-russia-pessimistic