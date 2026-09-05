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Сили оборони відбили з початку доби 207 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося 207 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці.

"Противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 216 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6768 дронів-камікадзе та здійснив 1721 обстріл населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському напрямку, де агресор здійснив 16 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42121

#війна #ворог #генштаб #атаки
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