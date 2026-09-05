У Борисполі через ворожу атаку на 9-поверхівку постраждали дві жінки – ОВА

Унаслідок ворожого удару по дев'ятиповерховому житловому будинку в Борисполі постраждали дві жінки, яких госпіталізували до місцевої лікарні, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки в Борисполі постраждали дві людини", – написав Ткаченко в Телеграм-каналі в ніч на суботу.

За його словами, у двох жінок акубаротравма та закрита травма грудної клітини. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

Наразі за словами очільника ОВА, триває ліквідація та фіксація наслідків ворожої атаки на дев'ятиповерховий житловий будинок.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2811