Унаслідок ворожої атаки пошкоджено промислове підприємство в Кам'янському – ОВА

Російські війська атакували промислове підприємство в Кам'янському Дніпропетровської області, наразі уточнюється інформація про можливих постраждалих, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог завдав ударів по промисловому підприємству у Кам'янському. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав Ганжа в Телеграм.

За його словами, повітряна тривога в області триває.

Раніше Повітряні сили Збройних сил України інформували про швидкісну ціль у напрямку міста.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31841