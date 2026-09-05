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Особисті чинники заважають врегулюванню війни між РФ та Україною, – Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявив, що війна РФ проти України є проблемою особистостей президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна, які, за його словами, "справді ненавидять одне одного".

"На мою думку, більшість із них (війн – ІФ-У) мали бути складнішими, ніж російсько-українська. У російсько-українському конфлікті це проблема особистостей. Є президент Зеленський і президент Путін. Вони справді ненавидять одне одного", – сказав Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі.

За його словами, ця ворожнеча заважає сторонам завершити війну.

"Ви знаєте, що таке ненависть? У них серйозна ненависть. І це заважає їм", – зазначив президент США.

Також Трамп заявив, що минулого тижня внаслідок війни загинули, за його словами, переважно 32 тис. людей.

Джерело: https://www.youtube.com/live/xHSKMevaFIc?si=XGPwpylWv40NHwhm

#війна #думка #трамп
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