У Борисполі через ворожу атаку пошкоджено дах і верхній поверх 9-поверхового будинку – КОВА

Унаслідок ворожої атаки в Борисполі Київської області пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового житлового будинку, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Попередньо, за інформацією відомства, постраждалих немає.

"Внаслідок ворожої атаки у Борисполі пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового житлового будинку. Виникла пожежа даху та однієї з квартир. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби", – зазначається в повідомленні, поширеному у Телеграм.

Джерело: https://t.me/kyivoda/56165