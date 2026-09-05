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У Борисполі через ворожу атаку пошкоджено дах і верхній поверх 9-поверхового будинку – КОВА

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Унаслідок ворожої атаки в Борисполі Київської області пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового житлового будинку, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Попередньо, за інформацією відомства, постраждалих немає.

"Внаслідок ворожої атаки у Борисполі пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового житлового будинку. Виникла пожежа даху та однієї з квартир. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби", – зазначається в повідомленні, поширеному у Телеграм.

Джерело: https://t.me/kyivoda/56165

#наслідки #київська #атака
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