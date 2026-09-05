Місія МВФ та посли G7 наголосили на важливості реформ для фінансової стійкості України

Посли країн G7 в Україні цього тижня зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм для обговорення економічних перспектив України, макроекономічні реформ та фінансових потреб.

"Ми ще раз підтвердили нашу підтримку Україні та наголосили, що реформи, які сприяють фінансовій стійкості та узгодженню з принципами ЄС, залишаються надзвичайно важливими", – йдеться у пості групи G7AmbReformUA у соцмережі X.

Як повідомлялося, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм 31 серпня розпочала в Києві розраховані на тиждень зустрічі з українською владою та іншими зацікавленими сторонами в рамках візиту персоналу. У Фонді зазначали, що темами переговорів стануть перспективи української економіки, макроекономічні та структурні реформи в рамках програми розширеного фінансування EFF, а також проєкт держбюджету на 2027 рік.

Україна може не отримати наступний транш МВФ у розмірі $1,66 млрд до кінця року через недостатній прогрес у виконанні умов програми та відхилення парламентом необхідних законопроєктів, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа після зустрічі з місією МВФ у Києві в середу.

Джерело: https://x.com/G7AmbReformUA/status/2095904499474772386?s=20