Сили оборони отримали наказ дотримуватися режиму тиші в період з 5 до 8 вересня – ЗМІ

Українські підрозділи мають дотримуватися режиму тиші з 5 до 8 вересня, повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у силовому блоці.

Згідно з отриманим військовими розпорядженням, режим тиші почне діяти опівночі 5 вересня та триватиме до 23:59 8 вересня.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив інформацію про надходження військовим наказу щодо припинення вогню.

"Військові підтверджують, що надійшов наказ про припинення вогню. Припинення вогню відбувається усюди (!). І на землі, і в повітрі, і на морі" – написав Гончаренко в Телеграм-каналі у п'ятницю.

Агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не має офіційного підтвердження щодо отримання підрозділами Сил оборони такого наказу.

"зараз якраз звучить сирена в Києві, яка є відповіддю на питання про те, чи може УП опублікувати фейк", – прокоментував повідомлення видання радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин в чаті для журналістів.

Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер відвідають Київ в неділю, 6 вересня, після чергової поїздки до Москви. "Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди Президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ", – повідомив Зеленський.

За його словами, Україна готується до цього візиту та забезпечить безпеку російського повітряного простору під час візиту спецпосланців Трампа до РФ. Президент України також наголосив, що очікує припинення ударів по Україні з боку РФ під час візиту Віткоффа та Кушнера в Київ.

Президент наголосив, що мета української сторони – це "максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною". "Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві", – сказав Зеленський.

