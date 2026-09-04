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На Київщині внаслідок атаки БпЛА зафіксовано чотири влучання у складські приміщення

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Наслідки ворожої атаки на складські приміщення
Наслідки ворожої атаки на складські приміщення | Фото: www.facebook.com/share/p/1DM4AW83nv/?mibextid=wwXIfr

Чотири прямі влучання безпілотників зафіксовано у складські приміщення в селі Святопетрівське Білогородської громади Київської області, повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко.

За його словами, попередньо, внаслідок атаки загиблих і постраждалих немає. На місці влучань виникла пожежа, спостерігається сильне задимлення.

"Знову тривожний вечір для Білогородської громади. На жаль, маємо чотири прямі влучання БпЛА у складські приміщення в селі Святопетрівське. Попередньо – без загиблих і постраждалих. На місці виникла пожежа, спостерігається сильне задимлення. Наразі перебуваю на місці події", – написав Овсієнко у соціальній мережі Facebook в п'ятницю.

На місці події працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки. Сільський голова також закликав мешканців прилеглих територій зачинити вікна, без потреби не виходити на вулицю та не наближатися до місця ураження через імовірність повторних ударів.

Крім того, через подію тимчасово перекрито вул. Білогородську в обох напрямках – Святопетрівське-Білогородка та у зворотному напрямку. Водіям рекомендують користуватися альтернативними маршрутами.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1DM4AW83nv/?mibextid=wwXIfr

#склади #київська #атаки
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