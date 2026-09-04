У Миколаєві внаслідок повторного удару БпЛА по ТЦ постраждала 17-річна дівчина

Унаслідок повторної атаки російських ударних безпілотників на торговельний центр у Миколаєві ввечері в п'ятницю постраждала 17-річна дівчина.

"17-річна дівчина постраждала сьогодні ввечері внаслідок повторних ворожих ударів БЛА типу "Shahed" по торговельному центру в Миколаєві", – інформує очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов у Телеграм.

За інформацією очільника ОВА, дівчині надали необхідну медичну допомогу, після чого вона продовжить лікування амбулаторно.

Джерело: https://t.me/mykolaiv_ova/3519