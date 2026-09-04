НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора

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Київ. 4 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Антикорупційні органи України проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора.

"НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора України, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Деталі – згодом", – йдеться у повідомленнях у телеграм увечері п'ятниці.

За даними джерел "Української правди" у бізнесових колах, "НАБУ і САП уже затримали начальника кібердепартаменту ОГП Сергія Кропиву".

Окрім того, слідчі дії також проводяться у генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

В Офісі генерального прокурора, зі свого боку, заявили про готовність надати антикорупційним органам необхідну допомогу в розслідуванні.

В ОГП зазначили, що обставини можливої причетності працівника відомства до протиправної діяльності, пов'язаної з функціонуванням шахрайських кол-центрів, мають бути встановлені в межах слідства.

"Щодо можливої причетності одного з працівників Офісу Генерального прокурора до протиправної діяльності, пов'язаної з роботою шахрайських кол-центрів: усі обставини має встановити слідство. Офіс Генерального прокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закон", – йдеться в повідомленні.

Джерело : t.me/nab_ukraine/4175

t.me/sap_gov_ua/4294

t.me/ukrpravda_news/83367

https://t.me/ukrpravda_news/83370

https://gp.gov.ua/ua/posts/saxraiski-kol-centri-rezultati-protidiyi-ta-poziciya-ogp?fbclid=IwY2xjawUH435wZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMUU3MEQ3MUE3cGljMXY2eXhzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe5T7zYP8fqexl-pNs7VdyCo_Ix6U1jmaQntuevFScCLbYBDIl8z3K8ETV6T8_aem_hkn9ib6N1XbOFlNodqAEWg