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У Святошинському районі Києва чоловік підірвав боєприпас, постраждали четверо людей – поліція

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Четверо людей постраждали внаслідок детонації боєприпасу у Святошинському районі Києва, повідомляє пресслужба столичної поліції.

За попередніми даними, чоловік на вулиці привів у дію боєприпас, унаслідок його детонації він отримав тілесні ушкодження. Крім нього, постраждали ще троє людей, які перебували поруч.

"За попередніми даними, чоловік на вулиці привів в дію боєприпас, внаслідок детонації якого отримав тілесні ушкодження. Окрім нього також постраждало троє людей, які перебували поруч", – йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим.

Джерело: https://t.me/gunpKyiv/16832

#київ #боєприпас #постраждалі #вибух
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