Трамп: Кушнер і Віткофф везуть до Києва та Москви пропозицію щодо припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф, які, як очікується, поїдуть до Києва та Москви, везуть із собою пропозицію щодо припинення війни.

"Ні, вони везуть із собою пропозицію щодо припинення війни, адже я вже припинив вісім воєн", – сказав Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Він зазначив, що відправив Віткоффа та Кушнера як переговорників, щоб з'ясувати, чи вдасться досягти результату.

"Я відправив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – двох чудових переговорників. Вони чудово впоралися зі своїм завданням. Ми відправили їх туди, щоб з'ясувати, чи вдасться нам щось домогтися. І, можливо, у нас є непогані шанси на успіх", – сказав президент США.

Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер відвідають Київ в неділю, 6 вересня, після чергової поїздки до Москви. "Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди Президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ", – повідомив Зеленський.

За його словами, Україна готується до цього візиту та забезпечить безпеку російського повітряного простору під час візиту спецпосланців Трампа до РФ. Президент України також наголосив, що очікує припинення ударів по Україні з боку РФ під час візиту Віткоффа та Кушнера в Київ.

Президент наголосив, що мета української сторони – це "максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною". "Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві", – сказав Зеленський.

Джерело: https://www.youtube.com/live/xHSKMevaFIc?si=IRZu8AdfoursQL0s