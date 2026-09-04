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У Вінниці цивільні заблокували авто ТЦК та СП і побили його військовослужбовця

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Під час перевезення військовозобов'язаного у Вінниці група цивільних осіб заблокувала службовий автомобіль, після чого витягнула з нього військовослужбовця та завдала йому значних тілесних ушкоджень, повідомляє обласний ТЦК та СП.

За попередньою інформацією, на виїзді з міста рух службового транспортного засобу, у якому перебували військовослужбовці одного з ТЦК та СП Вінницької області та військовозобов'язаний, заблокували кілька цивільних автомобілів.

Після цього з транспортних засобів вийшла група осіб, яка витягнула одного з військовослужбовців і завдала йому значних тілесних ушкоджень. Наразі постраждалий перебуває в закладі медичної допомоги, його стан оцінюється як задовільний.

"Наголошуємо, будь-яке застосування сили, погроз, насильства чи перешкоджання законній діяльності військовослужбовців є неприпустимим!" – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють правоохоронні органи. Встановлюються всі обставини інциденту та особи, причетні до нього.

У ТЦК та СП заявили, що кожен винний буде притягнутий до відповідальності та понесе покарання відповідно до вимог чинного законодавства.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/18sc4EicGK/?mibextid=wwXIfr

#тцк #вінниця #побиття
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