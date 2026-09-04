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Ткаченко доручив розробити єдиний чек-лист допомоги постраждалим від атак на Київщині

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Начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко доручив розробити для Київщини єдиний чек-лист допомоги людям після ворожих атак.

"Людина не має сама шукати допомогу. Допомога має йти до людини", – зазначив Ткаченко у повідомленні в п'ятницю ввечері.

За його словами, у Мілі вже сьому добу тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. До роботи залучені рятувальники, медики, поліція, волонтери та місцева влада.

Водночас, як зазначив Ткаченко, ці сім днів показали, що систему допомоги необхідно вдосконалювати, насамперед у частині інформування постраждалих.

"І якщо постраждалий не знає, куди звертатися, де отримати необхідні матеріали, на які виплати розраховувати і хто може допомогти з конкретною проблемою – значить, система працює не до кінця", – наголосив він.

За його словами, чек-лист має містити всю необхідну інформацію та бути простим і зрозумілим для постраждалих. Його планують розміщувати безпосередньо на місцях прильотів, щоб інформація була доступна кожному, хто постраждав.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2810

#допомога #київська #атаки
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