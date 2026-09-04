НБУ відкликав ліцензії у трьох фінкомпаній

Національний банк України (НБУ) на підставі власних заяв відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії у ТОВ "ФК "Форвард Фінанс", ТОВ "Статускапітал" і ТОВ "ФК "Гаронна" та виключив їх із Державного реєстру фінансових установ, повідомив регулятор у п'ятницю.

Ліцензії давали право надавати кошти та банківські метали у кредит, а також здійснювати факторинг.

Рішення про відкликання ліцензій і виключення компаній із реєстру Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 вересня.

За даними НБУ, за перше півріччя 2026 року ТОВ "ФК "Форвард Фінанс" отримало 518,84 млн грн доходу від надання фінансових послуг і 48,5 тис. грн чистого прибутку. ТОВ "Статускапітал" отримало 5,12 млн грн доходу від надання фінансових послуг і 708,8 тис. грн чистого прибутку, тоді як ТОВ "ФК "Гаронна" завершило перше півріччя зі збитком 2,94 млн грн.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/trom-nebankivskim-finansovim-ustanovam-vidklikano-litsenziyi-ta-viklyucheno-yih-z-derjavnogo-reyestru-finansovih-ustanov