"Нова-Кос" з BGV Group реалізують проєкт очисних споруд у Калуші – Агентство відновлення

Компанія ТОВ "Нова-Кос" (Київ) спільно з BGV Group Management співвласника корпорації "АТБ" Геннадія Буткевича планує реалізацію проєкту очисних споруд у Калуші (Івано-Франківської обл.), повідомило Агентство відновлення України.

"Приватна компанія ТОВ "Нова-Кос" профінансує та виконає проєктування, будівництво та подальшу експлуатацію комплексу. Рішенням сесії міської ради погоджено проєкт договору щодо співпраці у сфері централізованого водовідведення", – йдеться на сайті Агентства.

Зазначається, що Калуш – один з шести пілотних проєктів Агентства у сфері водовідведення. Проєкт передбачає встановлення модульного рішення, що дасть змогу скоротити строки та вартість будівництва, а також забезпечує гнучке масштабування потужностей відповідно до потреб громади.

Як повідомило івано-франківське видання "Вікна", згідно з презентацією проєкту, його вартість становитиме 513 млн грн. Термін реалізації проєкту – близько двох років.

За даними Агентства відновлення, угода між компанією та містом передбачає встановлення економічно обґрунтованого тарифу з інвестиційною складовою.

"Так, ми дійсно почали практичну фазу інвестування в один з найбільш складних та "неочевидних" секторів – міську інфраструктуру. Калуш – це пілотний проєкт, за результатами якого ми плануємо реалізувати серію таких проєктів в масштабі країни", – зазначив у Facebook член правління BGV Group Management Олексій Тимофєєв.

BGV Group Management – інвестиційна компанія, що розвиває бізнеси і проєкти у секторах видобутку, переробки, енергоефективності, ритейлу та девелопменту.

Джерело: https://vikna.if.ua/news/176841, https://restoration.gov.ua/blog/suchasni-ochysni-sporudy-dlya-gromad-pershi-napraczyuvannya-v-kalushi-na-ivano-frankivshhyni/