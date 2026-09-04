УЧХ продовжує підтримувати постраждалих від російських ударів по Київщині

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує допомагати постраждалим від російських ракетно-дронових атак на Київщині.

“Вже майже тиждень Український Червоний Хрест працює в регіоні, реагуючи на наслідки російських ударів та підтримуючи людей, чиї домівки зазнали пошкоджень”, – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Бориспільська міськрайонна організація УЧХ передала постраждалим набори для надзвичайних ситуацій, брезент та 50 листів OSB для першочергового захисту пошкоджених осель.

Бучанська організація УЧХ продовжує допомагати жителям Дмитрівської громади, чиї будинки постраждали внаслідок нещодавніх ворожих обстрілів.

У місці тимчасового проживання в Ірпені люди отримали гігієнічні набори від УЧХ. Крім того, організація передала понад 200 домогосподарствам брезент, OSB-листи та плівку для тимчасового ремонту.

Волонтери УЧХ також видавали необхідні матеріали для перекриття пошкоджених осель у Вишневому.