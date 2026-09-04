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Зеленський: готуємо рішення щодо безпеки морських перевезень продовольства

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Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку рішень за результатами дипломатичної роботи над безпекою перевезень продовольства Чорним морем та окремо подякував в цьому контексті президенту Єгипту Абделю Фаттаху Ас-Сісі.

"Я хочу подякувати сьогодні нашим партнерам на Близькому Сході та в Північній Африці за сильну увагу до продовольчої проблематики через російські удари по наших портах. Потрібно, щоб морські перевезення продовольства були в безпеці, бо це питання соціальної безпеки десятків країн світу. Ми працюємо з тими, хто спроможний вплинути й запропонувати реальні варіанти дипломатії, щоб не було продовольчої кризи, кризи вартості життя, а отже, соціальних вибухів. Готуємо рішення щодо цього, я вдячний, зокрема, Президенту Єгипту за конструктив", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.

За його словами, він обговорив всі деталі цього питання з міністром закордонних справ України, а також провів розмови з представниками Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії щодо експортних коридорів і продовольчої безпеки. "Дякую всім, хто спроможний дати реальні рішення і наповнити реальним змістом спільні кроки", – сказав президент.

Як повідомлялося, 23 серпня Зеленський заявив, що російська сторона першою відновила атаки на український зерновий коридор в Чорному морі, і українські удари по російському аграрному експорту є справедливими.

Джерело: https://president.gov.ua/news/stiv-vitkoff-ta-dzhared-kushner-vidvidayut-moskvu-i-v-nedily-106257

#чорнеморе #експорт #президент
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