Зеленський підтвердив візит Віткоффа та Кушнера в Київ в неділю

Представники президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф і Джаред Кушнер відвідають Київ в неділю, 6 вересня, після чергової поїздки до Москви, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди Президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ", – написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю.

За його словами, Україна готується до цього візиту та забезпечить безпеку російського повітряного простору під час візиту спецпосланців Трампа до РФ. Президент України також наголосив, що очікує припинення ударів по Україні з боку РФ під час візиту Віткоффа та Кушнера в Київ.

"Ми готуємось до цього візиту. Була нарада з нашою широкою дипломатичною командою – саме з тими, хто працює з Америкою. І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що мета української сторони – це "максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною". "Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві", – сказав президент України.

Раніше про візит Віткоффа та Кушнера до РФ та України на найближчих вихідних повідомила низка ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Як повідомлялося, на початку травня Зеленський заявляв, що візит Віткоффа та Кушнера до Києва очікується на рубежі весни-літа, а 22 липня він провів розмову зі спецпосланцями Трампа, й говорив, зокрема "про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир", а на початку місяця повідомляв, що українська сторона очікує на їх візит з огляду на те, що вони раніше заявляли про намір приїхати до України, щоб ознайомитися з ситуацією на місці.

24 серпня повідомлялося, що Кушнер і Віткофф відклали свою поїздку до України нібито через нещодавні російські обстріли української столиці.

3 вересня Зеленський повідомив, що представники Трампа мають провести зустріч у Москві і в Києві, є попередні дати їхніх зустрічей. "Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є: буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні", – сказав він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20703