РФ вчергове обстріляла енергетиків "Запоріжжяобленерго", поранено одного з них – глава компанії

Київ. 4 вересня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Військові РФ вчергове обстріляли бригаду енергетиків "Запоріжжяобленерго" під час виконання відновлювальних робіт, внаслідок чого один з фахівців був поранений, повідомив керівник оператора системи розподілу Андрій Стасевський.

"Сьогодні окупаційні війська рф вчергове атакували дроном бригаду "Запоріжжяобленерго", що відновлювала пошкоджені обстрілами електромережі в Кушугумі. Внаслідок удару був поранений один з наших фахівців – електромонтер з експлуатації розподільних мереж Запорізького РЕМ", – написав Стасевський у Facebook у п'ятницю.

Він уточнив, що наразі постраждалий з осколковими пораненнями руки доправлений до лікарні.

Компанія обіцяє всебічну підтримку у лікуванні та відновленні.

Як повідомлялося, упродовж кількох останніх днів серпня РФ завдала 17 ударів по енергооб'єктах "Запоріжжяобленерго", понад 100 разів пошкодила електромережі та двічі атакувала бригади оператора системи розподілу електроенергії (ОСР).

Стасевський зазначав, що запорізькі енергетики на багатьох ділянках працюють тільки під прикриттям військових, а кооперація з групами супроводу Сил оборони України під час виконання аварійно-відновлювальних робіт демонструє свою ефективність, оскільки дає можливість працювати в умовах обстрілів РФ.

Джерело: https://www.facebook.com/Stasevsky/posts/pfbid02ARt2qDaydmk8tgBQM1dB5uQ86AzotW8Y65xvJ1KdfZ786ZC7P158XgBHSb5XATuhl