Україна виплатить 7,7 млрд грн разових допомог при загибелі, інвалідності або непрацездатності військових у вересні – прем'єр

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про спрямування 33,6 млрд грн на виплати військовим та членам їх сімей, з яких 25,9 млрд грн підуть на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ у вересні, а 7,7 млрд грн – на одноразову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовця.

"Кошти перерозподіляємо з резерву, передбаченого для сектору безпеки й оборони, щоб своєчасно забезпечити необхідні виплати у вересні…. Виплати нашим захисникам і підтримка їхніх родин, забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та засобами – безумовний пріоритет держави", – написав Корецький в Телеграм у п'ятницю.

При цьому він закликав урядовців та парламентарів "максимально прискорити роботу та сфокусуватись на прийнятті абсолютно всіх невідкладних рішень та законів задля отримання міжнародної фінансової допомоги", заявивши, що це єдиний спосіб збалансувати бюджет в нинішніх умовах.

Згідно порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, загальна сума виплати складає 15 млн грн на всю родину, яка здійснюється поетапно: 1/5 – відразу; 4/5 – рівними частинами протягом 40 місяців.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності, пов'язаної із захистом Батьківщини або виконанням обов'язків військової служби, для I групи розмір допомоги становить 1 млн 331,2 тис грн, для ІІ групи – 998,4 тис грн, для ІІІ групи – 832 тис грн. Якщо інвалідність пов'язана з проходженням військової служби, для I групи розмір допомоги становить 399 тис 360 грн, для ІІ групи – 299 тис 520 грн, для ІІІ групи – 232 тис 960 грн.

Якщо за результатами оцінювання повсякденного функціонування особи встановлено відсоток втрати працездатності без встановлення групи інвалідності, пов'язаний із захистом Батьківщини або виконанням обов'язків військової служби, розмір одноразової грошової допомоги визначається пропорційно встановленому відсотку втрати працездатності: для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також мобілізованих – відсоток втрати працездатності від 232 тис 960 грн, для військовослужбовців строкової служби, резервістів і військовозобов'язаних, призваних на збори – відсоток від 166,4 тис грн.

Джерело: t.me/Koretskyi_official/398