Атака "Шахеда" на будівлю СБУ була спеціально спланованою операцією ворога – Бескрестнов

Радник президента України Сергій Бескрестнов (Флеш) вважає, що атака "Шахеда" на будівлю Служби безпеки України була спеціально спланованою операцією росіян.

"Моя особиста думка: "Шахед" керувався, та наводився онлайн через радіоретранслятор МЕШ з доступом в інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік ( до 5 км) на короткий період під час атаки. Такий ретранслятор має розмір, що дорівнює половині шкільного рюкзака", – пояснив Бесрестнов в телеграм-каналі.

Він додав, що інших "Шахедів" у цей час у повітрі не було, а тому управління за ланцюжком з РФ не було можливим.

Як повідомлялося, вдень у п’ятницю було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на вул. Володимирська у Києві навпроти Софійського собору. Дрон, за словами президента України Володимира Зеленського, "був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі".

Внаслідок чергової російської атаки пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення – Будинок Консисторії на території Національного заповідника "Софія Київська".

Пізніше Зеленський повідомив про підготовку активних дій у відповідь на російські удари та заявив, що Україна вже визначилася з географією відповіді на російські атаки. "Час буде обрано так, щоб був результат", – сказав він.