Окупанти атакували Дніпропетровську область понад 40 разів, в Нікопольському районі є загиблий та поранені

Одна людина загинула, троє дістали поранень внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у Нікопольському районі Дніпропетровської області в п’ятницю, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади. Понівечені інфраструктура, гімназія, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Одна людина загинула. У важкому стані до лікарні доправили 73-річну жінку. У стані середньої тяжкості госпіталізовані чоловіки 54 та 62 років", – написав Ганжа в Телеграм у п’ятницю ввечері.

За його словами, з початку доби ворог атакував шість районів області безпілотниками, артилерією, авіабомбою і ракетою понад 40 разів, але в інших п’яти районах попри руйнування обійшлося без постраждалих.

"У Павлоградському районі росіяни цілили по Вербківській громаді. Пошкоджена інфраструктура. Під ударами були міста Верхівцеве та Вільногірськ, що у Кам’янському районі. Понівечені приватний будинок й інфраструктура", – написав очільник обладміністрації.

В Зеленодольській громаді Криворізького району Дніпропетровської області пошкоджені магазин і автівки. "На Синельниківщині противник бив по Васильківській громаді. Пошкоджені приватні оселі та господарчі споруди. У Самарівському районі цілили по Магдалинівській громаді. Понівечені приватні будинки та автобус", – розповів Ганжа.