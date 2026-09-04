ВАКС обрав директорці фінмоніторингу Сенс Банку Снігур запобіжний захід у вигляді застави 3 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та обрав директорці департаменту фінансового моніторингу державного Сенс Банку Людмилі Снігур запобіжний захід у вигляді застави 3 млн грн.

Суд зобов’язав Снігур прибувати за викликом детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця роботи або проживання, не залишати Київську область без дозволу, а також здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Крім того, вона має утримуватися від спілкування з визначеними судом службовими особами та іншими фігурантами кримінального провадження, не відвідувати приміщення Сенс Банку, НБУ та Державної служби фінансового моніторингу України.

Сторона обвинувачення просила застосувати до Снігур тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави 6 млн грн.

За версією обвинувачення, Снігур надавала поради щодо проведення фінансових операцій для легалізації коштів, призначених для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, та сприяла їх безперешкодному проходженню через Сенс Банк.

Як повідомлялося, у межах операції НАБУ і САП "Форест Гамп" правоохоронці розслідують обставини внесення 150 млн грн застави за Галущенка. У матеріалах слідства фігурує Сенс Банк, через рахунки якого проводилася частина відповідних операцій.

25 серпня Сенс Банк тимчасово відсторонив Снігур від виконання посадових обов’язків та заблокував їй доступ до корпоративної мережі й систем банку. Це сталося після вимоги Національного банку України.

2 вересня ВАКС обрав голові правління Сенс Банку Олексію Ступаку запобіжний захід у вигляді застави 15 млн грн, частково задовольнивши клопотання детектива НАБУ про тримання його під вартою.